Сенатор Маккейн будет похоронен 2 сентября в столице штата Мэриленд

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в минувшие выходные, будет похоронен в следующее воскресенье, 2 сентября.

Напомним, политик-республиканец умер спустя сутки после сообщения о прекращении лечения от рака мозга, выявленного у него в прошлом году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Маккейна, похороны состоятся в Аннаполисе, столице штата Мэриленд, где расположена Военно-морская академия США, которую тот окончил. Гроб с телом сенатора будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа - в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа - в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября - в Национальном соборе американской столицы.

Напомним, американский президент Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать некролог Маккейну.