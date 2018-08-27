Санкции США против РФ по "делу Скрипалей" вступили в силу

С понедельника, 27 августа, начинают действовать антироссийские санкции, которые США ввели в связи с "делом Скрипалей".

Новые меры Вашингтона против РФ существенно сокращают сферы взаимодействия двух стран. Как сообщало Накануне.RU, они предусматривают запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок.

Также документом, который появился в "Федеральном регистре" Штатов, значатся отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Содействие с Россией впредь будет ограничиваться гуманитарной помощью и поставками продовольствия.

Санкции будут вводиться двумя этапами. Второй раунд предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.