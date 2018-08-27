Умер бывший мэр Югорска Раис Салахов

Скончался экс-глава Югорска Раис Салахов, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Главой Югорска избран Андрей Бородкин

Об этом рассказал в своем Facebook депутат гордумы Антон Пантин. Детали кончины и дата и время прощания и похорон не сообщаются.

Соболезнования семье экс-градоначальника выразила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее словам, как руководитель Салахов внес значимый вклад в развитие Югорска, Югры, России. Он отстаивал интересы своих земляков, 18 лет работал главой города, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, Салахов родился в 1960 г. в башкирском городе Туймазы. В политику пришел в 1990 г., став заместителем председателя исполкома Комсомольского поселкового Совета. В 1994-98 гг. – первый заместитель главы администрации Югорска, в 1998-2000 гг. – первый заместитель главы города, в 2000 – 18 гг. – глава Югорска. Ушел в отставку 7 июня.