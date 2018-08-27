Умер бывший мэр Югорска Раис Салахов

в этот день
27.08.18
09:20
В Екб.11:20
Минэкономики предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов
Еще один священник обругал пенсионную "реформу". ВИДЕО
Мусорная экономика: почему олигархи прибирают к рукам помойки
Главное
В Ульяновске директор отстояла школу, устроив голодовку

Тема дня
"Все сидят на кухне" На 2 сентября намечена новая всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. При этом КПРФ проталкивает идею проведения референдума по этой проблеме, однако инициативу перехватывают некие "организации-спойлеры". Куда движется протест против пенсионной "реформы"? Об этом мы поговорили с секретарем ЦК Сергеем Обуховым.
27.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
27.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
В "Единой России" обрадовались появлению своего логотипа на пакетах с кокаином
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
Вмешательство в выборы? В Бельгии изъяли кокс "от Единой России"
Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 624

Умер бывший мэр Югорска Раис Салахов
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Глава Югорска Раис Салахов (2016) | Фото: ugorsk.ru

Скончался экс-глава Югорска Раис Салахов, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Об этом рассказал в своем Facebook депутат гордумы Антон Пантин. Детали кончины и дата и время прощания и похорон не сообщаются.

Соболезнования семье экс-градоначальника выразила губернатор Югры Наталья Комарова. По ее словам, как руководитель Салахов внес значимый вклад в развитие Югорска, Югры, России. Он отстаивал интересы своих земляков, 18 лет работал главой города, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, Салахов родился в 1960 г. в башкирском городе Туймазы. В политику пришел в 1990 г., став заместителем председателя исполкома Комсомольского поселкового Совета. В 1994-98 гг. – первый заместитель главы администрации Югорска, в 1998-2000 гг. – первый заместитель главы города, в 2000 – 18 гг. – глава Югорска. Ушел в отставку 7 июня.

Мэр Югорска, Раис Салахов(2018)|Фото: admhmao.ru

Другие новости по темам: Раис Салахов, глава Югорска. смерть
27.08.2018 07:30 Мск | Югорск | Михаил Лукашкин
09:30 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Умер бывший мэр Югорска Раис Салахов
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+