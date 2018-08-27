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"Позвольте не согласиться с Алексеем Кудриным!" Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил, что если в конце 50-х годов на каждого пенсионера приходилось пять работающих, то сейчас это соотношение один к двум. И количество трудоспособного населения будет уменьшаться. В будущем году число работоспособного населения сократится на полмиллиона. Но вы что, забыли, что у вас 4 миллиона безработных, из которых 800 тыс. получают пособие по безработице? Дайте им работу и не надо будет платить пособие. Из полутора миллионов россиян, вышедших на пенсию в прошлом году, половина продолжают работать. В "Единой России" предлагают запустить федеральную программу переквалификации работников предпенсионного возраста. Кого же они собираются переучивать? Продавцов в охранники или охранников в дворники?
27.08.2018
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Новости
27.08.2018 06:50 Мск (08:50 Екб)
экономика | В России | В бывшем СССР
Лукашенко обвинил Москву в нарушении нефтегазовых договорённостей
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Александр Лукашенко, Сочи, саммит ЕАЭС (2018) | Фото: kremlin.ru

Москва перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договорённостям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Речь идёт о цене на газ, соглашение о которой было достигнуто с президентом РФ Владимиром Путиным во время прошлогодней встречи в Санкт-Петербурге.

"Тогда, действительно, отношения были серьёзными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии, если рассчитать по километражу, транзиту", — передаёт "РИА Новости" слова белорусского лидера, сказанные в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Лукашенко отметил, что, согласно достигнутым договорённостям с Москвой, Минск мог продавать 6 млн тонн российской нефти, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. При этом он подчеркнул, что на тот момент нефть стоила $40-50 за баррель, из-за чего в бюджет республики "попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство". А если бы цена упала, Минск получил бы "только половину", считает Лукашенко.

"Кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет, — рассказал он. — Но у нас подписаны договорённости… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договорённостей".

Белорусский лидер также прокомментировал упрёки российской стороны в покупке Минском "тёмных нефтепродуктов", которые перерабатываются в республике и продаются на внешнем рынке.

"Что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили, точно так же металлы покупаем, комплектующие, делаем тракторы и продаём, — пояснил он. — Претензий же нет. А здесь отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, их компании продали, мы переработали, нашли технологии, продали, заработали копейку".

Путин, Лукашенко(2016)|Фото: tvc.ru

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца Лукашенко упрекнул Москву в недобросовестной конкуренции, имея в виду невыполнение обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Он посетовал, что "россияне ведут себя варварски" по отношению к белорусам, выдвигая требования, как к "вассалам".

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27.08.2018 06:50 Мск | Белоруссия | информационная служба Накануне.RU
08:50 Екб

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Лукашенко обвинил Москву в нарушении нефтегазовых договорённостей
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