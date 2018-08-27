Лукашенко обвинил Москву в нарушении нефтегазовых договорённостей

Москва перечисляет Минску не все пошлины от реэкспорта российской нефти, вопреки достигнутым ранее договорённостям, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Речь идёт о цене на газ, соглашение о которой было достигнуто с президентом РФ Владимиром Путиным во время прошлогодней встречи в Санкт-Петербурге.

"Тогда, действительно, отношения были серьёзными, когда нам подбросили цену на газ не как союзникам, а дороже, отбросить экспортную пошлину, чем Германии, если рассчитать по километражу, транзиту", — передаёт "РИА Новости" слова белорусского лидера, сказанные в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Лукашенко отметил, что, согласно достигнутым договорённостям с Москвой, Минск мог продавать 6 млн тонн российской нефти, а таможенные пошлины зачислять в свой бюджет. При этом он подчеркнул, что на тот момент нефть стоила $40-50 за баррель, из-за чего в бюджет республики "попало несколько больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство". А если бы цена упала, Минск получил бы "только половину", считает Лукашенко.

"Кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет, — рассказал он. — Но у нас подписаны договорённости… И россияне перестали перечислять часть денежных средств в нарушение наших договорённостей".

Белорусский лидер также прокомментировал упрёки российской стороны в покупке Минском "тёмных нефтепродуктов", которые перерабатываются в республике и продаются на внешнем рынке.

"Что здесь нового? Мы купили товар, за него заплатили, точно так же металлы покупаем, комплектующие, делаем тракторы и продаём, — пояснил он. — Претензий же нет. А здесь отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, их компании продали, мы переработали, нашли технологии, продали, заработали копейку".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца Лукашенко упрекнул Москву в недобросовестной конкуренции, имея в виду невыполнение обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Он посетовал, что "россияне ведут себя варварски" по отношению к белорусам, выдвигая требования, как к "вассалам".