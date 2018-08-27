Трамп запретил Белому дому публиковать некролог Маккейну

Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный Белым домом некролог сенатору Джону Маккейну.

Напомним, политик-республиканец умер спустя сутки после сообщения о прекращении лечения от рака мозга, выявленного у него в прошлом году.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету The Washington Post и её источники, в подготовленном Белым домом релизе Маккейну вменялось в заслугу служение стране, а также проявленный во время Вьетнамской войны героизм.

Трамп предпочёл вместо официального релиза опубликовать собственный пост в Twitter.

"Мои глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна, — написал он. — Мы с вами сердцем и в молитвах!".

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 августа 2018 г.

Отметим, умерший политик не позвал главу Белого дома на свои спланированные похороны. При этом, как сообщало Накануне.RU, в списке приглашённых присутствуют бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш, которые произнесут надгробные речи.