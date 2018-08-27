В горах Северной Осетии погиб ставропольский спасатель

Вчера при проведении поисково-спасательных работ на горе Галдор в Северной Осетии погиб сотрудник Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства.

Группа, в которую входил погибший, занималась поиском пропавших альпинистов.

"Трагически оборвалась жизнь замечательного человека. Добросовестный труженик, добрый, чуткий товарищ, готовый всегда прийти на помощь, высококвалифицированный специалист, любящий отец и муж", — говорится в некрологе на официальном сайте ставропольского краевого МЧС. Также отмечается, что Скрипник принимал активное участие во многих сложных операциях и за время своей карьеры, зарекомендовав себя как "человек смелый, целеустремлённый, опытный альпинист, способный проводить поисково-спасательные работы высокой сложности".

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.