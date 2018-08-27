Британская группа ShadowParty украсила свой альбом снимком снесенной в Екатеринбурге телебашни

Британская музыкальная группа ShadowParty выпустила новый альбом, обложка которого украшена изображением недостроенной телебашни в Екатеринбурге, снесенной в марте 2018 года.

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Одно из особенностей музыкантов - размещать на своих афишах черно-белые фотографии башен со всего мира. Как сообщил сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, на этой афише музыкантов действительно изображена екатеринбургская телебашня, сообщает ТАСС.

Напомним, что в марте в Екатеринбурге снесли старую телебашню в районе цирка. На ее месте УГМК построит ледовую арену.