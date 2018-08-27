В Крыму площадь виноградников выросла втрое

Площадь посадки виноградников в Крыму за четыре года увеличилась почти в три раза.

Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, это произошло благодаря государственной поддержке.

Около 400 млн руб. предоставлены бюджетом в 2018 году в качестве субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за молодыми виноградникам.

Посадка виноградников увеличилась с 250 га в 2014 году до 674 га в 2017 году, пишут "Известия".

Крым является одним из трех лидеров России по производству винограда.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов, владеющий одним из крупнейших производителей вин – "Абрау-Дюрсо", предложил ввести в России сбор на импорт вина и крепкого алкоголя.