В России появится персональный кредитный рейтинг граждан

Жители России получат персональный кредитный рейтинг.

Как сообщил исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Николай Мясников, в следующем году в силу вступят поправки в Федеральный закон "О кредитных историях", благодаря которым банкам будет проще решить, давать человеку кредит или нет, а россияне смогут лучше понимать, как они выглядят в глазах кредиторов.

Рейтинг заемщика будет высчитываться автоматически, исходя из наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории и ее "возраста". Чем выше балл, тем ниже риск.

Также персональный кредитный рейтинг будет интересен микрофинансовым и страховым организациям, будет полезен и при найме на материально-ответственные или руководящие позиции.

Как отметил Мясникова, некоторые работодатели уверены, что при прочих равных "ипотечник" будет более усердным и лояльным сотрудником.

А наследники смогут узнавать от нотариусов о долгах наследодателя до вступления в право наследования, сообщает "Российская газета".

Как ранее сообщало Накануне.RU, долги россиян перед банками, переданные приставам, в текущем году достигли 2 трлн руб. Речь идет о 5,6 млн исполнительных производств по взысканию задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций.