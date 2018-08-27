В Екатеринбурге погиб мотоциклист, столкнувшийся с легковушкой

Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение



Нет, частная собственность не прикосновенна



Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом



Нет, все равно все разворуют в бюджете



