В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали жильцов

Минувшей ночью произошло возгорание в квартире жилого дома по улице Малышева, 160.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", к месту происшествия прибыли пожарные, который выяснили, что горит квартира на восьмом этаже. С верхних этажей по лестничным маршам было эвакуировано 37 человека, в том числе 15 детей. В полыхающей квартире людей не было, только кот и собака. Спасателям удалось спасти собаку.

Как сообщили соседи, пожар устроил родственник хозяйки квартиры после семейной ссоры. Мужчина поджог мебель и закрыл квартиру. Злоумышленник попытался скрыться, но вскоре его нашли и доставили в полицию.