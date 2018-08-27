Названа причина самопроизвольного подъема моста в Петербурге

Эксперты сообщили, почему произошел самопроизвольный подъем Володарского моста через Неву в Санкт-Петербурге.

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По данным "Мостотреста", который занимается содержанием и эксплуатацией мостов в городе, причиной дефекта могли стать дополнительные нагрузки в пролетном строении, которые вызвали деформацию "крыла" конструкции. Это привело к кратковременному поднятию "клюва" разводного пролета приблизительно на 20 см, сообщает ТАСС.

Напомним, открытый в пятницу после ремонта Володарский мост в Санкт-Петербурге в субботу уже устроил ДТП - пролет моста самопроизвольно поднялся, спровоцировав столкновение с тремя машинами, включая маршрутку.