В Якутии ведутся поиски медведя с канистрой на голове

В Якутии ищут медведя, голова которого застряла в канистре.

Соответствующий видеоролик появился в интернете. На кадрах видно, что животное бродит по обочине дороги с канистрой на голове. При этом очевидцы попытались освободить медведя, однако все попытки оказались неудачными, после чего хищник скрылся в лесу.

По факту выхода дикого животного к людям власти ведут проверку. Его поиски ведут сотрудники охотинспекции. Не исключено, что медведю может понадобиться помощь, сообщает ТАСС.