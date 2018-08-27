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"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Порошенко собирается взыскать с Москвы несколько миллиардов долларов
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Порошенко, грустный, плачет (2016) | Фото:

Украинский президент Петр Порошенко намерен взыскать с Москвы $4,6 млрд в качестве "компенсации" за причиненные Киеву убытки.
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"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", — сказал глава государства и напомнил, что недавно исполнилось тысяча дней, как Украина живет "без российского газа в условиях эмбарго, которое применила против нас Россия".

Порошенко уверен, что российские власти непременно возместит Украине убытки согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает телеканал "360".

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Украина. Запрет продлевается каждый год.

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27.08.2018 01:11 Мск | Денис Линов
03:11 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.08.2018 13:00 Мск
Порошенко: Никогда не соглашусь с Россией по Донбассу, но кругом "адвокаты Путина"








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Порошенко собирается взыскать с Москвы несколько миллиардов долларов
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