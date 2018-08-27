Порошенко собирается взыскать с Москвы несколько миллиардов долларов

Украинский президент Петр Порошенко намерен взыскать с Москвы $4,6 млрд в качестве "компенсации" за причиненные Киеву убытки.

"Нас россияне больше не загонят и не поставят на колени своей газовой петлей и газовым шантажом", — сказал глава государства и напомнил, что недавно исполнилось тысяча дней, как Украина живет "без российского газа в условиях эмбарго, которое применила против нас Россия".

Порошенко уверен, что российские власти непременно возместит Украине убытки согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает телеканал "360".

Напомним, в 2014 году Россия в ответ на санкции запретила ввоз на свою территорию ряда продовольственных товаров из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позже в этот список были добавлены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а также Украина. Запрет продлевается каждый год.