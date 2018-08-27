Участник киберспортивного турнира устроил стрельбу во Флориде

В американском городе Джексонвилл в штате Флорида произошла стрельба.

Полиция сообщает о многочисленных жертвах. По некоторым данным, в результате инцидента погибли как минимум четыре человека, еще 11 получили ранения. Стрельба началась во время трансляции киберспортивного турнира в одном из ресторанов города.

По предварительным данным, ее устроил один из участников мероприятия.

Полиция просит не приближаться к указанному району, так как это "не небезопасно" и держаться подальше от перекрытых кварталов, сообщает Lenta.ru.