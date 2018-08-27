Британия подняла истребители из-за российских самолетов

Истребители Eurofighter Typhoon Великобритании 27 августа сопроводили два российских самолета над акваторией Черного моря.

По данным пресс-службы королевских ВВС, истребители взлетели с авиабазы в Румынии в ответ на полет противолодочного Бе-12 и военно-транспортного Ан-26 ВКС России. В сообщении отмечается, что это третий за неделю случай, когда истребители королевских ВВС были подняты для предотвращения провокационных действий со стороны российских самолетов и оказания поддержки Румынии и союзникам по НАТО.

Оба российских самолета якобы вторглись в воздушное пространство Румынии. Как заявил военный, сближение было выполнено "безопасно и профессионально обеими сторонами", сообщает РИА "Новости".

Напомним, британские ВВС уже не в первый раз поднимали в воздух над Черным морем для сопровождения российских бомбардировщиков Су-24. В конце июля Eurofighter Typhoon также вылетели с военно-воздушной базы в Румынии.