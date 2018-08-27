МРСК Урала раскрыла результаты первого полугодия по МСФО. Выручка компании от реализации услуг за 1 полугодие 2018 года составила 43 162,8 млн руб. (+8,7% к уровню 1 полугодия 2017 года). Расходы компании по итогам 1 полугодия 2018 года составили 44 840,7 млн руб. (+23,8%), передает корреспондент Накануне.RU.

Результат операционной деятельности за 1 полугодие 2018 года составил -1 064,1 млн рублей (за 1 квартал 2017 г. 4 122,9 млн руб.). Убыток до налогообложения составил 1 286,6 млн руб. Убыток за период составил 1 205,1 млн руб., а общий совокупный доход -770,3 млн рублей.

Снижение финансового результата относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено объективными причинами. В частности, созданием резерва по сомнительным долгам на задолженность АО "Роскоммунэнерго", ПАО "Челябэнергосбыт" (обе сбытовые компании аффилированы с МРСЭН) и ООО "НУЭСК" в результате лишения этих контрагентов статуса Гарантирующего поставщика.

Финансово-экономическая ситуация находится под контролем менеджмента компании. МРСК Урала продолжит исчерпывающие меры по взысканию всей дебиторской задолженности ушедших с рынка за многочисленные нарушения законодательства частных сбытовых компаний.