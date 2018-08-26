Порошенко "поздравил" Донецк с Днем города, пообещав поднять украинский флаг

Украинский президент Петр Порошенко "поздравил" Донецк с Днем города. Об этом он написал в Facebook, пообещав, что "скоро наш флаг снова будет развеваться в Донецке".

Он заявил, что продолжает борьбу за возвращение города на Украину. В прошлом году, поздравляя Донецк, Порошенко обещал там скорое звучание украинского гимна.

В 2016 году по случаю Дня города Порошенко писал, что "в Донецке взвился сине-желтый флаг и прозвучал украинский гимн". В 2015 году он еще не упоминал о флаге и гимне, но обещал, что "мы обязательно восстановим разрушенные города и села".

Наконец, в 2014 году он обещал, что "мир скоро вернется на нашу землю", а украинские и зарубежные инвесторы восстановят рабочие места, инфраструктуру и жилье.

Таким образом, если первые два года Порошенко обещал Донбассу экономическое возрождение, то с 2016 года он стал обещать только флаг и гимн.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Порошенко заявил, что на саммите Украина-ЕС он договорился со странами Европы взять под патронаж подконтрольные Киеву города Донбасса. Однако сегодня он сообщил, что только обратится к странам ЕС с таким призывом.

"Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, Греция - за Мариуполь, Великобритания - за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку", - сказал он в Авдеевке, куда прибыл для запуска газопровода.

Порошенко похвалился тем, что мало кто верил, что "так быстро" будет восстановлено газоснабжение Авдеевки, но он сдержал свое обещание, и за полтора года был протянут газопровод из соседнего поселка Очеретино.

Он выступил с 15-минутной речью на торжественной церемонии, однако на ней присутствовали в основном чиновники и журналисты. Местные жители почти не пришли благодарить за газ. Их было всего около 30 человек, и Порошенко затем сфотографировался в их окружении.