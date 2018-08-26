Тушение пожара в Королеве продолжается 9 часов

Уже девять часов продолжается тушение пожара в жилом доме города Королев. Рано утром там произошло возгорание деревянной мансарды семиэтажного кирпичного дома. Сейчас она почти полностью сгорела, огонь повредил верхние этажи дома.

На тушении работают 122 сотрудника МЧС и 33 пожарные машины. В числе прочего задействован вертолет Ка-32, который сбросил на горящий дом 50 тонн воды.

Пожарные вывели из дома десять человек, остальные эвакуировались самостоятельно. Всего в доме живут более 200 человек. Для них подготовлен пункт временного размещения в находящемся поблизости ДК.