Украину спасет от распада только федеративное устройство, - Медведчук

Единственным средством от распада Украины является ее федеративное устройство. Об этом заявил лидер движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук на телеканале "112 Украина". По его словам, с каждым годом он все больше в этом убеждается.

"Это единственное лекарство от распада страны и лекарство для сохранения целостности. Пока у нас все наоборот. Если раньше политики пугали нас расколом, то сегодня идет уже распад, и эти процессы не затухли – они продолжаются", - уверен Медведчук.

Он считает, что нынешняя киевская власть не хочет выполнять Минские соглашения, а лично украинскому президенту Петру Порошенко это "угрожает электоральными потерями".

"Минские соглашения считаются безальтернативными во всем мире, кроме Украины", - отметил политик.

Медведчук также призвал, что "Украина должна вести прямой диалог, не навешивать ярлыки на [главу ДНР Александра] Захарченко и [и.о. главы ЛНР Леонида] Пасечника, не говорить с позиции ультиматума и с позиции силы, а договариваться". Он привел данные социологических опросов мая этого года.

"32% жителей Украины считают, что неконтролируемые территории непризнанных ДНР и ЛНР могут быть возвращены в состав Украины на условиях предоставления им автономии. 32% – это большое количество", - подчеркнул он.

На вопрос, о том, с кем нужно вести диалог, он ответил, что непосредственно с Захарченко и Пасечником.

Отметим, что интервью с Медведчуком стало безоговорочным лидером слота среди информационных телеканалов Украины. Программу посмотрели почти 900 тыс. зрителей, она стала лучшей программой дня.

Из известных фигур на Украине об автономии для Донбасса постоянно говорит первый украинский президент Леонид Кравчук. Однако он считает, что Донбасс не имеет права обсуждать "святые для Украины вещи".