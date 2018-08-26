В Заречном митинг против пенсионной "реформы" собрал 500 человек

В Заречном прошел митинг против пенсионной "реформы". Об этом в Facebook сообщила депутат думы Асбеста Наталья Крылова.

"Вместо возвращения 50%-ной льготы на электричество (30-км зона от БАЭС) наш общий депутат Госдумы от Асбеста и от Заречного "единоросс" Максим Иванов там в Москве голосует против народа - "за" повышение пенсионного возраста", - возмущена депутат.

По ее словам, митинг посетили порядка 500 человек. Была озвучена резолюция не только к госудуме и правительству, но и к местном власти города Заречного.

Организаторы призвали поучаствовать в митинге 2 сентября в Екатеринбурге, где пройдёт "Позорный полк". Там с позором пронесут фотографии депутатов ГД, поддержавших реформу. Среди них олимпийский чемпион Сергей Чепиков, действующий депутат Максим Иванов и депутат Заксобрания Владимир Власов.