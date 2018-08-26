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от издателя  |  комментариев: 1


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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В Заречном митинг против пенсионной "реформы" собрал 500 человек
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(2018) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100000658225089

В Заречном прошел митинг против пенсионной "реформы". Об этом в Facebook сообщила депутат думы Асбеста Наталья Крылова.

"Вместо возвращения 50%-ной льготы на электричество (30-км зона от БАЭС) наш общий депутат Госдумы от Асбеста и от Заречного "единоросс" Максим Иванов там в Москве голосует против народа - "за" повышение пенсионного возраста", - возмущена депутат.

По ее словам, митинг посетили порядка 500 человек. Была озвучена резолюция не только к госудуме и правительству, но и к местном власти города Заречного.

Организаторы призвали поучаствовать в митинге 2 сентября в Екатеринбурге, где пройдёт "Позорный полк". Там с позором пронесут фотографии депутатов ГД, поддержавших реформу. Среди них олимпийский чемпион Сергей Чепиков, действующий депутат Максим Иванов и депутат Заксобрания Владимир Власов.

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26.08.2018 14:37 Мск | Заречный | информационная служба Накануне.RU
16:37 Екб

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В Заречном митинг против пенсионной "реформы" собрал 500 человек
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