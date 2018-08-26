В Сирии готовится провокация в виде химической атаки с ряжеными спасателями

В Сирии готовится провокация в виде химической атаки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации жителей провинции Идлиб, в населенный пункт Хабит прибыли англоязычные специалисты для инсценировки "химической атаки" с использованием начиненных хлором реактивных снарядов. Провокация должна произойти в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в шести километрах южнее Хабита.

"В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке "поражения" от якобы "химических боеприпасов" и "бочковых бомб" сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из "Белых касок" и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ", — сказал он.

Конашенков отметил, что таким образом заинтересованными внерегиональными силами готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса, передает РИА Новости.