"Это было недомогание". Директор Ротару рассказал о том, что случилось в Уфе

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что артистка действительно почувствовала недомогание на концерте в Уфе, однако госпитализации в реанимацию не происходило. Таким образом он опроверг ранее звучавшую информацию о попавшей на лечение певице.

По словам Лаврова, у Ротару поднялось давление из-за жары. "С Софией Михайловной всё в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары. По протоколу дежурила "скорая помощь", - сказал Лавров.

Напомним, уфимские СМИ ранее сообщали, что народную артистку СССР госпитализировали в реанимацию около полуночи с корпоратива.