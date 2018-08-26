"Продам готовый бизнес". Абрамович намерен избавиться от "Челси"

Олигарх Роман Абрамович, возможно, решил продать футбольный клуб английский "Челси". По сообщениям СМИ, для этого был привлечён Джо Равитч из банка Raine Group.

При этом источник в ФК заявил, что владелец клуба не думает о его продаже, а представитель самого бизнесмена отказался комментировать "рыночные спекуляции".

По информации Sunday Times, ранее Абрамович отказался продать миноритарную долю в "Челси" американской компании Silver Lake Partners. Помимо того, СМИ сообщали, что предприниматель не захотел продавать клуб самому богатому человеку Великобритании — Джиму Ратклиффу.

Сейчас для рассмотрения предложений по продаже ФК был привлечён Джо Равитч из банка Raine Group, который специализируется на спорте и технологиях, сообщает Life.

Напомним, Абрамович владеет "Челси" со 2 июля 2003 года через Открытую публичную компанию с ограниченной ответственностью "Челси", которая входит в холдинг Fordstam Limited, напрямую подконтрольный олигарху. Абрамович купил "Челси" за 140 млн фунтов, что стало крупнейшей в мире продажей английского футбольного клуба. В прошлом году шла речь о строительстве нового стадиона для "Челси" на месте готовой к сносу домашней арены клуба "Стэмфорд Бридж". Однако в 2018 году у Абрамовича возникли проблемы с въездом в Великобританию, после чего было объявлено о заморозке проекта нового стадиона по причине "неблагоприятного инвестиционного климата".