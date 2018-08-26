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16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
26.08.2018 11:02 Мск (13:02 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
National Interest: Россия запустила сеть спутников-убийц
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(2018) | Фото:

Издание National Interest утверждает, что в России реализуется программа создания спутников-убийц, которых Москва называет "инспекторами", предназначенными для починки других космических аппаратов. Автор статьи полагает, что это могут быть спутники "два в одном".

 

Издание предполагает, что в период с 2013 года запустила четыре спутника-инспектора под названием ""Космос-2491", "Космос-2499", "Космос-2504" и "Космос-2519", которые способны совершать точечные маневры. Их и подозревают в предрасположенности к убийствам.

В 2014 году на орбиту был выведен спутник "Космос-2499", который, по некоторым данным, является тестовым образцом новой системы с плазменным или ионным ракетным двигателем малой тяги, утверждается в материале. Тот факт, что Москва не уведомила мировое сообщество о запуске этого космического аппарата, вызвал определенные подозрения в тестировании модели "спутника-убийцы". Аналогичная ситуация сложилась и в связи с запуском других моделей этой серии, что вкупе с необычной активностью этих космических аппаратов вызывает подозрения в их особом предназначении, полагает National Interest.

Также в июне 2017 года был запущен спутник "Космос-2519", от которого, по информации издания, затем отделился спутник "Космос-2521", и от которого, в свою очередь, отстыковался "Космос-2523". Позднее эти космические аппараты произвели серию непонятных маневров, что также стало одной из причин озабоченности США, пишет издание.

Спутниками-инспекторами называют космические аппараты, которые обладают техническими возможностями маневра для перемещения по орбите и наблюдения или иного типа взаимодействия с другими спутниками.

Подобные аппараты есть у США и Китая. Самым известным из таких разведчиков является американский космоплан Х-37.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе от 1967 года, передает РИА Новости.

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26.08.2018 11:02 Мск | информационная служба Накануне.RU
13:02 Екб

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National Interest: Россия запустила сеть спутников-убийц
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