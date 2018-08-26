Пожар в Королеве тушит вертолет. Пламя охватило 300 "квадратов" жилого дома

В подмосковном Королеве серьезный пожар - на площади 300 "квадратов" горит деревянная мансарда кирпичной семиэтажки. Всех жителей эвакуировали и разместили в пунктах обогрева, тушение ведется в том числе и пожарным вертолетом. Очевидцы сообщают, что со стороны горящего дома время от времени доносятся звуки, похожие на взрыв.