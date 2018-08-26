Пожар в Королеве тушит вертолет. Пламя охватило 300 "квадратов" жилого дома

В подмосковном Королеве серьезный пожар - на площади 300 "квадратов" горит деревянная мансарда кирпичной семиэтажки. Всех жителей эвакуировали и разместили в пунктах обогрева, тушение ведется в том числе и пожарным вертолетом. Очевидцы сообщают, что со стороны горящего дома время от времени доносятся звуки, похожие на взрыв.
Глава города Александр Ходырев разместил в Instagram видео работы пожарного вертолета и сообщение по ситуации
К сожалению, по адресу мкр.Юбилейный, ул. Ленинская, д. 4, произошло возгорание мансардного помещения над 1-м подъездом. Пострадавших нет, все жители эвакуированы. По моему поручению создан оперативный штаб, руководитель администрации и дежурный заместитель работают на месте. Региональным штабом было принято решение поднять вертолетную группу для тушения. Приняты все необходимые меры, жители временно расположены в ДК Юбилейный. Причины возгорания устанавливаются.