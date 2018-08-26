В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими

Открытый в пятницу после ремонта Володарский мост в Санкт-Петербурге в субботу уже устроил ДТП - пролет моста самопроизвольно поднялся, спровоцировав столкновение с тремя машинами, включая маршрутку.

В ГИБДД сообщили, что панель разводного моста со стороны улицы Народной по неустановленной причине поднялась, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

В столкновении с мостом пострадали машины Лада Калина, Ниссан Кашкай и маршрутка. Телесные повреждения получили водители обеих легковых машин и пассажир общественного транспорта, сильнее всего досталось пилоту отечественного автомобиля.

Володарский мост 24 августа открыли после ремонта покрытия проезжей части.