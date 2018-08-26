"Постарел и проблемы со здоровьем". Семья летчика Ярошенко рассказала о его состоянии

Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме Данберри в Коннектикуте, США, рассказала о его состоянии. Накануне родственники смогли встретиться второй раз за семь лет.

Встреча длилась около шести часов. Дочь летчика Екатерина сообщила журналистам, что отец постарел, у него проблемы с желудком, зубами, аллергия.

Семья не обсуждала дальнейшие шаги, в том числе возможную отправку еще одного письма президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить россиянина. "Тему дальнейших наших шагов не затрагиваем. Мы не виделись семь лет, и нам есть, о чем поговорить", - отметила дочь летчика. На встрече, помимо воспоминаний о прошлом, Константина интересовало, как работает его супруга и как учится его дочь.

Первая встреча состоялась днем ранее, в пятницу.

Напомним, Ярошенко был осужден в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признаёт.

Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. Ему выбили зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключённого об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи. Семья летчика прибыла в США 21 августа для встречи с Константином Ярошенко.