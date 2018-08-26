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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
26.08.2018 10:27 Мск (12:27 Екб)
общество | За рубежом
"Постарел и проблемы со здоровьем". Семья летчика Ярошенко рассказала о его состоянии
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ярошенко константин российский летчик (2011) | Фото: gdb.rferl.org

Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме Данберри в Коннектикуте, США, рассказала о его состоянии. Накануне родственники смогли встретиться второй раз за семь лет.
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Встреча длилась около шести часов. Дочь летчика Екатерина сообщила журналистам, что отец постарел, у него проблемы с желудком, зубами, аллергия.

Семья не обсуждала дальнейшие шаги, в том числе возможную отправку еще одного письма президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить россиянина. "Тему дальнейших наших шагов не затрагиваем. Мы не виделись семь лет, и нам есть, о чем поговорить", - отметила дочь летчика. На встрече, помимо воспоминаний о прошлом, Константина интересовало, как работает его супруга и как учится его дочь.

Первая встреча состоялась днем ранее, в пятницу.

Напомним, Ярошенко был осужден в 2011 г. по обвинению в контрабанде наркотиков из Африки. Сам лётчик считает обвинение сфабрикованным и своей вины не признаёт.

Как сообщало Накануне.RU, Константин Ярошенко заявлял о том, что его пытали представители американских спецслужб. Ему выбили зубы, часть зубов он также потерял из-за неоказания помощи и скудного питания. При этом просьбы заключённого об установлении протезов остаются без ответа, что нарушает правила Бюро тюрем США по оказанию стоматологической помощи. Семья летчика прибыла в США 21 августа для встречи с Константином Ярошенко.

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26.08.2018 10:27 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
12:27 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 11:28 Мск
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Ранее 04.07.2018 20:43 Мск
Лётчик Ярошенко рассказал о пытках в американской тюрьме

Ранее 14.06.2018 00:58 Мск
Летчика Ярошенко переводят в другую тюрьму








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"Постарел и проблемы со здоровьем". Семья летчика Ярошенко рассказала о его состоянии
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