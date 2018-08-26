Гринвич эвакуировали из-за горящего жира

В Екатеринбурге утром в воскресение загорелся торгово-развлекательный центр Гринвич. Из здания эвакуировали 500 человек. Возгорание тушили 14 машин и более 60 сотрудников, сообщили Накануне.RU в областном главке МЧС.

О пожаре сообщила автоматическая система оповещения, что позволило своевременно отреагировать и быстро ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

Площадь распространения пламени составила 10 погонных метров - огонь шел по вентиляционной шахте одного из кафе, которая оказалась покрыта жировыми отложениями. Потушили горящий жир за 14 минут.