"Летучий кореец". В Японском море нашли шхуну из КНДР без экипажа

В Японском море обнаружена потерпевшее бедствие рыболовецкая шхуна, приписанная КНДР. Экипаж из шести человек запросил помощи, но к моменту прибытия спасателей корабль был пуст.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главка МЧС Приморского края, двоих моряков подобрал проходивший мимо лайнер, судьба еще четырех человек неизвестна, их поиски накануне были осложнены тайфуном: ураганным ветром, ливнем и волнами до шести метров высотой.

Сегодня утром погода улучшилась и поиски ведет вертолет российских спасателей.