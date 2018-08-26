Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа

Сенатор Джон Маккейн в течение года планировал свои похороны. Известно, что в приглашении отказано президенту США Дональду Трампу.

О последней воле скончавшегося сенатора сообщает CNN. Известно, что на панихиду приглашены бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш, которые произнесут надгробные речи.

Дата похорон пока не назначена, но известно, что Маккейн будет упокоен в Аннаполисе, штата Мэриленд. Гроб с телом будет находиться в здании законодательной ассамблеи парламента штата Аризона, который Маккейн представлял в Конгрессе в течение 35 лет, до похорон.

Напмоним, Маккейн умер спустя сутки после сообщения об отказе от лечения, сообщили в аппарате сенатора. Смерть наступила 04.28 дня (02.28 ночи воскресенья мск), рядом с умирающим находились его жена, родные и близкие.