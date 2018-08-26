Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа

в этот день
26.08.18
11:49
В Екб.13:49
Белоусов заявил, что у бизнеса не заберут сверхдоходы
"Армату" испытают в условиях северного сияния
Ураган в Тюмени: сорванная крыша летала над мостом. ФОТО, ВИДЕО
Главное
США ограничат содействие с Россией поставками продовольствия и гумпомощью

Тема дня
"Ни одного значимого месторождения". Санкции, ОПЕК+ и цены на нефть затормозили добычу углеводородов в России Готова ли Россия к будущему без нефти и газа? На такой вопрос приходится отвечать министру природных ресурсов в ситуации, когда из-за решения организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу углеводородов и санкций России пришлось заморозить запуск нескольких перспективных проектов.
24.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
США сбросили новейшую ядерную бомбу
На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах
Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 602



Новости
26.08.2018 08:52 Мск (10:52 Екб)
политика | За рубежом
Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

маккейн джон кандидат в президенты сша (2008) | Фото: www.goodtimeoldies.com

Сенатор Джон Маккейн в течение года планировал свои похороны. Известно, что в приглашении отказано президенту США Дональду Трампу.
Читайте также:

О последней воле скончавшегося сенатора сообщает CNN. Известно, что на панихиду приглашены бывшие президенты Барак Обама и Джордж Буш, которые произнесут надгробные речи.

Дата похорон пока не назначена, но известно, что Маккейн будет упокоен в Аннаполисе, штата Мэриленд. Гроб с телом будет находиться в здании законодательной ассамблеи парламента штата Аризона, который Маккейн представлял в Конгрессе в течение 35 лет, до похорон.

Напмоним, Маккейн умер спустя сутки после сообщения об отказе от лечения, сообщили в аппарате сенатора. Смерть наступила 04.28 дня (02.28 ночи воскресенья мск), рядом с умирающим находились его жена, родные и близкие.

Другие новости по темам: джон маккейн, похороны
26.08.2018 08:52 Мск | США | информационная служба Накануне.RU
10:52 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.08.2018 08:10 Мск
Джон Маккейн умер через сутки после отказа от лечения

Ранее 24.08.2018 20:20 Мск
Маккейн решил прекратить лечиться от рака мозга

Ранее 20.07.2017 08:55 Мск
Американский сенатор Маккейн собирается вернуться на работу после удаления опухоли мозга

Ранее 20.07.2017 07:22 Мск
У сенатора Маккейна выявили глиобластому








Добавить комментарий:

Маккейн спланировал свои похороны и не позвал на них Трампа
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+