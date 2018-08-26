"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар

В здании Центробанка накануне вечером произошло возгорание - пламя охватило 30 "квадратов" на пятом этаже главного финансового регулятора страны.

Пожар потушили за полчаса, движение на Неглинной пришлось перекрыть для большей свободы действий 23 пожарных машин, которым, тем не менее, мешали припаркованные личные автомобили. С места ЧП эвакуированы около 10 человек, в том числе несколько представителей руководства банка, которые в момент пожара - суббота, 20.10 мск, находились на рабочих местах. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов, сообщает Интерфакс.

По сообщениям СМИ, в результате пожара повреждена оргтехника.

В сети на происшествие отреагировали многочисленными шутками:

Кто-то в Центробанке решил провести пятничный вечер с огоньком. pic.twitter.com/IP6jb7gxZk — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) 24 августа 2018 г.

Американцы подожгли в Москве Центробанк, чтобы сгорели все деньги. Но они как всегда просчитались, потому что Набиулина давно отнесла их к себе домой. — Бухлобай Жилдысбалдыевич Казтуганов🇷🇺 (@OkRP2Aiuu6HsXbi) 24 августа 2018 г.