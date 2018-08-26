Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца

Задержанного в Москве оппозиционера Алексея Навального на карете "скорой помощи" госпитализировали из ОВД "Даниловский" в горбольницу №20.

"Скорую" вызвали, поскольку Навальный пожаловался на боль в мизинце - якобы при задержании полицейские проявили грубость, отнимая у оппозиционера телефон. С подозрением на перелом, Навального доставили в больницу.

Дальнейшие обследования перелома не выявили, поставлен диагноз растяжение. После этого Навального вернули в отдел полиции для продолжения следственных действий, передает Mash. Оппозиционер задержан по подозрению в организации незаконного митинга, вероятно, речь идет о "забастовке избирателей" в январе. Суд по мере пресечения запланирован на понедельник.