Джон Маккейн умер через сутки после отказа от лечения

Сенатор США Джон Маккейн умер спустя сутки после сообщения об отказе от лечения, сообщили в аппарате сенатора. Смерть наступила 04.28 дня (02.28 ночи воскресенья мск), рядом с умирающим находились его жена, родные и близкие.

Маккейну было 80 лет, 60 из которых он служил США.

Напомним, в пятницу стало известно, что Маккейн отказался продолжать лечение в связи с необратимой прогрессией опухоли. Год назад у сенатора была диагностирована глиобластома. Это наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. По неизвестным причинам глиобластома встречается чаще у мужчин. Большинство случаев глиобластомы не связаны с генетической предрасположенностью. Не установлена связь между глиобластомой и курением, потреблением консервированного мяса или воздействием электромагнитного поля.

Маккейн придерживался жестких республиканских политических взглядов, выступал за ужесточение санкций в отношении России, высказывал недовольство политикой президента Дональда Трампа.