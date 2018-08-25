В "Единой России" обрадовались появлению своего логотипа на пакетах с кокаином

В "Единой России" порадовались появлению логотипа партии на пакетах с наркотиками.

Напомним, партия кокаина стоимостью 100 млн евро, следовавшая из Бразилии, была обнаружена и изъята в порту города Гент. На пачках почему-то размещен логотип "ЕР".

Заместитель секретаря генсовета "ЕР" Евгений Ревенко признался, что посмеялся над этим событием.

"Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии "Единая Россия", - написал он в фейсбуке.

Партфункционер не исключил, что наркоторговцам "просто понравился триколор с нашим медведем".