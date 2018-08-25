Хищение похищенного: из-за пропажи изъятых у Захарченко денег ищут "неустановленных лиц"

Хищение денег, изъятых у бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, легло в основу нового уголовного дела.

Оно расследуется по статье УК РФ о краже в особо крупном размере "в отношении неустановленных лиц".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и два млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.