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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
25.08.2018 15:01 Мск (17:01 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Хищение похищенного: из-за пропажи изъятых у Захарченко денег ищут "неустановленных лиц"
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Захарченко, полковинк, арест, МВД, ФСБ, Следственный комитет, коррупция (2016) | Фото: rus.rt.com

Хищение денег, изъятых у бывшего начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, легло в основу нового уголовного дела.

Оно расследуется по статье УК РФ о краже в особо крупном размере "в отношении неустановленных лиц".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и два млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.

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25.08.2018 15:01 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:01 Екб

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Хищение похищенного: из-за пропажи изъятых у Захарченко денег ищут "неустановленных лиц"
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