339-ый день рождения. Дождливая погода не помешала курганцам отметить День города

25 августа Курган отметил День города. Праздничные мероприятия начались в 11.00 на центральной площади, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году девиз праздника - "Любимому Кургану - наш труд и таланты!" Праздник начался с театрализованного представления - зрителям рассказали о становлении зауральского производства: о том, как курганское масло поставляли ко двору самой английской королевы.

Поздравляя курганцев с 339-летним днем рождения, губернатор региона Алексей Кокорин отметил, что Курган объединил судьбы многих людей - всех тех, кто родился и вырос в столице Зауралья.

"Каждый житель областного центра внес свой вклад в развитие экономики родного города. Уважаемые курганцы, я искренне благодарю вас за все, что вы делаете для своей малой родины, благодарю всех ветеранов, почетных граждан города Кургана! Промышленные предприятия год от года наращивают объемы производства, развивается социальная сфера, областной центр участвует во всех федеральных и региональных программах, идет благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, наш город с каждым днем становится уютнее и комфортнее для жизни", - отметил Алексей Кокорин.

После поздравления на площадь выехали автомобили курганских предприятий, мотоциклы, техника заводов.

В конце праздника горожан ждет концерт группы "Рондо" - она выступит в 21.00 на центральной площади, в 22.00 курганцев ждет сразу два праздничных салюта - в центре и в Заозерном микрорайоне.