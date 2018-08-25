Украинские пограничники активно переезжают в Крым, - разведка ДНР

С начала 2018 года 67 украинских пограничников уволились и переехали в Крым в надежде получить российское гражданство. Таковы потери только в 23-м Мариупольском отряде морской охраны госпогранслужбы Украины, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, отряд в настоящее время укомплектован личным составом лишь на 74%. С начала года под различными предлогами уволились более 80 пограничников, из которых 67 переехали в Крым и подали документы на получение российского гражданства, чтобы впоследствии поступить на службу в погранвойска России.

Подобным образом планируют поступить еще два десятка военных, отметил Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, украинцы в этом году стали больше отдыхать в Крыму, а в Киеве даже признали утрату контроля над перевозками в Крым.