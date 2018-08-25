"Лада Ларгус" влетела в столб на подъезде к Екатеринбургу. В ней ехала семья, выжил лишь маленький мальчик

"Лада Ларгус", ехавшая со стороны Челябинской области, врезалась в столб на 74 км автодороги подъезд к Екатеринбургу.
ДТП произошло 24 августа в 18.30 на территории Кунашакского района Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по этому региону.
Автомобиль под управлением мужчины 1985 года рождения вылетел на правую обочину и столкнулся с бетонным столбом освещения.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях мокрого асфальта.
Скончался сам водитель, его супруга 1990 года рождения и несовершеннолетняя 2015 года рождения.
Единственным выжившим в этой аварии оказался четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами.