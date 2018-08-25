"Лада Ларгус" влетела в столб на подъезде к Екатеринбургу. В ней ехала семья, выжил лишь маленький мальчик

"Лада Ларгус", ехавшая со стороны Челябинской области, врезалась в столб на 74 км автодороги подъезд к Екатеринбургу. ДТП произошло 24 августа в 18.30 на территории Кунашакского района Южного Урала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по этому региону. Автомобиль под управлением мужчины 1985 года рождения вылетел на правую обочину и столкнулся с бетонным столбом освещения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением в условиях мокрого асфальта. Скончался сам водитель, его супруга 1990 года рождения и несовершеннолетняя 2015 года рождения. Единственным выжившим в этой аварии оказался четырехлетний мальчик, он госпитализирован с многочисленными травмами.

25.08.2018 12:32 Мск | информационная служба Накануне.RU

14:32 Екб





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"Лада Ларгус" влетела в столб на подъезде к Екатеринбургу. В ней ехала семья, выжил лишь маленький мальчик