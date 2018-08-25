Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиков с химоружием в Сирии

Террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) готовят очередную провокацию "применения химоружия". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур уже доставлены восемь ёмкостей с хлором.

Специальная группа боевиков прошла обучение под руководством специалистов британской ЧВК "Олива", она будет имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении "Белых касок", сообщил Конашенков.

Напомним, ранее США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.