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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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Новости
25.08.2018 12:25 Мск (14:25 Екб)
политика | За рубежом
Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиков с химоружием в Сирии
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коллаж, ИГИЛ, ИГ, химическое оружие (2015) | Фото: Накануне.RU

Террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) готовят очередную провокацию "применения химоружия". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По озвученным им данным, "химоружие" якобы будет использовано сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб.

Для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур уже доставлены восемь ёмкостей с хлором.

Специальная группа боевиков прошла обучение под руководством специалистов британской ЧВК "Олива", она будет имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении "Белых касок", сообщил Конашенков.

Напомним, ранее США сообщили о планах нанести новый "более мощный" удар по Сирии из-за якобы готовности властей использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.

химатака, сирия, химическое оружие, фейк, белые каски(2017)|Фото: eadaily.com

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25.08.2018 12:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:25 Екб

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Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиков с химоружием в Сирии
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