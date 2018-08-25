Вмешательство в выборы? В Бельгии изъяли кокс "от Единой России"

В Бельгии разразился скандал из-за крупной партии кокаина с символикой российской партии "Единая Россия".

Партия стоимостью 100 млн евро была обнаружена и изъята в порту города Гент.

Местные телевизионщики приметили, что на пачках почему-то размещен логотип "ЕР".

TJourmal со ссылкой на репортаж бельгийского телеканала VRT и нидерландского NOS отмечает, что партия весит около 2 т.

Кокаин нашли в контейнерах с грузом плитки из Бразилии.

Почему наркоторговцы решили использовать символику российской "партии власти", пока осталось невыясненным.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 кг кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.