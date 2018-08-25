Американские шпионы в Кремле не выходят на связь

В последние два года многие информаторы США в Москве "затихли". Об этом говорится в материале New York Times.

Информации стало меньше из-за эффективной работы российской контрразведки, и осведомители "ушли в подполье".

В ЦРУ отказались комментировать изданию подобную информацию, пишет Life.

Lenta.ru добавляет, что американские осведомители в Кремле перестали передавать спецслужбам секретную информацию о планах российского Правительства.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру.

Фото - кадр из сериала "Спящие"