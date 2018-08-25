Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"

Протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал планы Правительства РФ по повышению пенсионного возраста.

"Все крещеные должны задать вопрос - они [власти] должны ответить. Я уже говорил, что проблема повышения пенсионного возраста заключается в другой проблеме - детоубийства [имеются в виду аборты]. Но арифметику я в школе проходил, поэтому я же вижу, что если тебе продлевают пенсионный возраст на пять лет, то это что значит? Это значит, что у тебя просто крадут деньги. А чтобы ты не очень нервничал, дают на 1 тыс. руб. больше. Украли 250 тыс. руб. Это для дураков только. Или кто плохо арифметике учился. А деньги в стране есть", - сказал протоиерей.

Напомним, в Екатеринбурге игумен Вениамин назвал закон о повышении пенсионного возраста "дерьмом" и "бесовщиной", после этого священнослужитель не попал в новый состав Общественной палаты Свердловской области, на площадке которой и было сделано это заявление.