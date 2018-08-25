В Улан-Удэ самолет сел на недостроенную посадочную полосу

В Улан-Удэ самолет сел на закрытую на ремонт взлетно-посадочную полосу. Посадка могла закончиться трагедией.

Борт летел рейсом Москва-Иркутск, лайнер не смог приземлиться в аэропорту назначения, и его направили в Улан-Удэ.

Когда пилоту разрешили садиться, он перепутал посадочные полосы и сел на закрытую на ремонт. При этом в начале ВВП стоял запрещающий посадку крест.

Через полчаса на полосу должны были вывести людей и технику для ремонта.

По данному факту ведется проверка, сообщает Телеграм-канал Mash, который пишет, что рейс выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии". Однако в Восточно-Сибирском СУ СК на транспорте сообщили, что лайнер принадлежал другой компании - "Иркутские авиалинии".