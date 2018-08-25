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Сергей Черняховский: Прага. Лжевесна 21 августа 1968 года войска пяти социалистических государств: СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии вошли на территорию союзной им Чехословацкой Социалистической Республики и взяли под контроль ключевые государственные и стратегические объекты. Президент ЧССР генерал Людвиг Свобода, герой освободительного антигитлеровского движения, отдал приказ вооруженным силам Чехословакии не оказывать сопротивления союзным войскам. В течение нескольких дней ситуация в республике была стабилизирована, после ряда кадровых перемещений в руководстве Компартии Чехословакии и правительстве республики, согласованных с президентом Свободой, в стране начался двадцатилетний период "нормализации", обеспечивший повышение жизненного уровня народа, ускоренную реконструкцию предприятий и выход ЧССР на одно из первых мест среди социалистических стран.
24.08.2018
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25.08.2018 09:10 Мск (11:10 Екб)
армия и ВПК | За рубежом
На пути к новому "Карибскому кризису"? В США объяснили, почему возрождают Второй флот
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Mount whitney, ВМС США, Шестой флот США (2016) | Фото: gruzdoff.ru

В США объяснили, почему возрождается Второй флот ВМС.
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Как заявил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон, Второй флот укрепит возможности "маневрировать и воевать в Атлантике и, как следствие, поможет сохранять военно-морское превосходство Америки".

Второй флот существовал с 12 февраля 1950 г. и был расформирован 30 сентября 2011 г. Его силы и средства были задействованы, в частности, во время Карибского кризиса в 1962 г.

При этом, как утверждает Ричардсон, возрождение Второго флота ВМС не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией, пишет ТАСС.

В настоящее время в оперативном отношении ВМС США подразделяется на шесть флотов: Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. В разное время в состав ВМФ США входили также Первый, Второй, Восьмой, Девятый, Одиннадцатый и Двенадцатый флоты, а также Азиатский флот ВМС США. ВМС США являются мировым лидером по количеству авианосцев: по состоянию на июнь 2017 г., 11 авианосцев находится в строю.

На фото - Mount Whitney, Шестой флот США.

Другие новости по темам: Второй флот ВМС США, карибский кризис
25.08.2018 09:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:10 Екб

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На пути к новому "Карибскому кризису"? В США объяснили, почему возрождают Второй флот
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