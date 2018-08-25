На пути к новому "Карибскому кризису"? В США объяснили, почему возрождают Второй флот

В США объяснили, почему возрождается Второй флот ВМС.

Как заявил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон, Второй флот укрепит возможности "маневрировать и воевать в Атлантике и, как следствие, поможет сохранять военно-морское превосходство Америки".

Второй флот существовал с 12 февраля 1950 г. и был расформирован 30 сентября 2011 г. Его силы и средства были задействованы, в частности, во время Карибского кризиса в 1962 г.

При этом, как утверждает Ричардсон, возрождение Второго флота ВМС не следует рассматривать как стремление США к столкновению с Россией, пишет ТАСС.

В настоящее время в оперативном отношении ВМС США подразделяется на шесть флотов: Третий, Четвертый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. В разное время в состав ВМФ США входили также Первый, Второй, Восьмой, Девятый, Одиннадцатый и Двенадцатый флоты, а также Азиатский флот ВМС США. ВМС США являются мировым лидером по количеству авианосцев: по состоянию на июнь 2017 г., 11 авианосцев находится в строю.

На фото - Mount Whitney, Шестой флот США.