США предупредили Путина о новом "более мощном" ударе по Сирии

США готовы "ответить еще более мощными военными действиями" на действия сирийских властей, которые якобы собираются использовать химоружие при освобождении территорий, контролируемых террористами.

Власти РФ предупреждены о подготовке "нового, еще более мощного" удара.

По данным агентства "Блумберг", об этом советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон уведомил секретаря российского совбеза Николая Патрушева.

Напомним, в феврале в провинции Дэйр-эз-Зор вооруженные силы США нанесли очередной удар по проасадовским силам, при этом под огонь попали россияне – сотрудники так называемой ЧВК "Вагнера". В мае международная коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.