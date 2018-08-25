США ограничат содействие с Россией поставками продовольствия и гумпомощью

Новые санкции США против России, которые вступят в силу 27 августа, существенно сокращают сферы взаимодействия двух стран.

Они предусматривают запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия и финансирование таких сделок.

Также документом, который появился в "Федеральном регистре" Штатов, значатся отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Содействие с Россией впредь будет ограничиваться гуманитарной помощью и поставками продовольствия.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничительные меры, вводимые из-за "дела Скрипалей", будут касаться запрета на экспорт в Россию товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд этих санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли. Первоначально, как сообщало Накануне.RU, санкции предполагалось ввести 22 августа.