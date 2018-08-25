У работницы свердловского роддома обнаружен туберкулез

В Краснотурьинске у работницы роддома обнаружено тяжелое инфекционное заболевание.
По предварительной информации, у уборщицы акушерского отделения обнаружен туберкулез легких в открытой форме.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, начата проверка, в родильном доме проведена генеральная дезинфекция.
Сразу после выявления заболевания женщина была отстранена от работы.
Определено 240 родившихся детей, которым рекомендовано пройти противотуберкулезное обследование.
Фактов распространения заболевания не выявлено.
Роддом работает в обычном режиме.