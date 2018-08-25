В Екатеринбурге снимают с выборов бывшую "ройзмановскую" партию

В Екатеринбурге снимают с выборов в гордуму "Гражданскую платформу".

Как стало известно Накануне.RU, вопрос об отмене регистрации списка кандидатов рассмотрит избирком города 27 августа. Причиной называется отказ от участия в выборах всех 27 кандидатов от этой партии.

В уже прекративший работу состав думы Екатеринбурга от "Гражданской платформы" избрались соратники Евгения Ройзмана Константин Киселев, Дмитрий Головин и Олег Кинев (оказался замешан в скандале с убийством старушки, его мандат был передан Александру Хану). В то время партию возглавлял олигарх Михаил Прохоров. От нее же выбирался и сам Ройзман на пост главы. На выборы 9 сентября 2018 г. в гордуму Киселев и Головин идут уже от партии "Яблоко".

Ранее суд снял с предстоящих выборов в местный парламент "Партию пенсионеров", список которой возглавлял Евгений Зяблицев. Наблюдатели отмечали, что эта ситуация - отражение противостояния между губернатором Евгением Куйвашевым и руководителем его администрации Владимиром Тунгусовым.