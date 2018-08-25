На Кубани реформируют систему поддержки деторождения

В Краснодарском крае обсуждается возможность дополнительной поддержки семей при рождении детей.
Как передаёт Infox, министр труда и социального развития региона Константин Федоренко призвал коллег по правительству оценить работающие сейчас в регионе программы поддержки семей и высказать предложения по их улучшению.
Рождаемость на Кубани несколько превышает показатели в среднем по России, здесь помимо выплат из федерального бюджета предусмотрены региональные выплаты, в том числе доплаты к материнскому капиталу и субсидии на ЖКХ. Семей, получающих региональные субсидии за рождение третьего и последующих детей, в Краснодарском крае насчитывается около 27 тыс.
Напомним, периодически материнский капитал становится предметом мошенничества. Недавно в южноуральском Коркино две злоумышленницы обманули владелицу сертификата и присвоили себе её средства.